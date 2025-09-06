Нацгвардійці знищили ворожий "БУК" за 10 млн доларів (відео)

Українські захисники знищили російський ЗРК в Донецькій області. На кадрах показана робота бійців підрозділу ударних БПЛА "Лазар".

"Бійцями підрозділу ударних БПЛА "Лазар" 27-ої Печерської бригади НГУ на Донецькому напрямку був знищений російський ЗРК БУК М1 вартістю 10 мільйонів доларів", - повідомили в Нацгвардії.



"БУК М1" - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Система здатна одночасно вражати кілька цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів, на відстані до 35 км.