Нацгвардійці знищили бойову машину окупантів у Донецькій області (відео)

Українським військовим вдалося влучним ударом знищити військову техніку російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.
"Спецпризначенці Національної гвардії України знищили ворожу техніку противника", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як ворожа техніка рухається полем. і прямо у її борт влучає український снаряд. Після цього техніка вибухає.
Це трапилося на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, що українські десантники знищили військову техніку окупантів.
Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.
Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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