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Нацгвардійці знищили бойову машину окупантів у Донецькій області (відео)

Фото: Нацгвардійці знищили бойову машину окупантів у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося влучним ударом знищити військову техніку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

"Спецпризначенці Національної гвардії України знищили ворожу техніку противника", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як ворожа техніка рухається полем. і прямо у її борт влучає український снаряд. Після цього техніка вибухає.

Це трапилося на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що українські десантники знищили військову техніку окупантів.

Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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НацгвардіяДонецька областьВійна в Україні