Нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области (видео)

Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.
"Спецназ Национальной гвардии Украины уничтожил вражескую технику противника", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как вражеская техника двигается по полю, и прямо в ее борт попадает украинский снаряд. После этого техника взрывается.
Это произошло на Донецком направлении.
Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.
Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.
Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.
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