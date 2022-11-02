Нацгвардійці знищили бойову машину окупантів у Донецькій області (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національної гвардії України.

Це трапилося на Донецькому напрямку.

На відео можна побачити, як ворожа техніка рухається полем. і прямо у її борт влучає український снаряд. Після цього техніка вибухає.

Нагадаємо, що українські десантники знищили військову техніку окупантів.

Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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