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Нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области (видео)

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Украина, Среда 02 ноября 2022 21:00
Нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области (видео) Фото: Нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось точным ударом уничтожить военную технику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

"Спецназ Национальной гвардии Украины уничтожил вражескую технику противника", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как вражеская техника двигается по полю, и прямо в ее борт попадает украинский снаряд. После этого техника взрывается.

Это произошло на Донецком направлении.

Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

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