Нацгвардейцы уничтожили боевую машину оккупантов в Донецкой области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной гвардии Украины.

Это произошло на Донецком направлении.

На видео можно увидеть, как вражеская техника двигается по полю, и прямо в ее борт попадает украинский снаряд. После этого техника взрывается.

Напомним, что украинские десантники уничтожили военную технику оккупантов.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.