Нацгвардійці знищили блокпости окупантів у Херсонській області (відео)

На опублікованому у мережі відео зафіксована робота операторів безпілотників підрозділу аеророзвідки 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України.

Захисники з дронів атакують позиції російських окупантів на лівому окупованому березі Дніпра Херсонської області.

"Облаштовані на Херсонщині блокпости окупантів палають щоденно", - йдеться у повідомленні.

Бої у Херсонській області

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області. У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Українські військові наголошували, що робота на лівому березі Дніпра триває, але вона ускладнюється через погану погоду.

Детальніше про головні події на фронті - у матеріалі РБК-Україна.