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Нацгвардейцы уничтожили блокпосты оккупантов в Херсонской области (видео)

Фото: нацгвардейцы уничтожили блокпосты оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Нацгвардии уничтожили в Херсонской области блокпосты российских захватчиков. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

На опубликованном в сети видео зафиксирована работа операторов беспилотников подразделения аэроразведки 11 бригады им. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Защитники из дронов атакуют позиции российских оккупантов на левом оккупированном берегу Днепра Херсонской области.

"Обустроенные в Херсонской области блокпосты оккупантов горят ежедневно", - говорится в сообщении.

 

Бои в Херсонской области

Напомним, что в ноябре стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области. В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Украинские военные отмечали, что работа на левом берегу Днепра продолжается, но она усложняется из-за плохой погоды.

Детальнее о главных событиях на фронте - в материале РБК-Украина.

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