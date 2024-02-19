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Нацгвардійці здійснили рейд у тил ворога і показали ліквідацію окупантів у ближньому бою (відео)

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 21:28
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Нацгвардійці здійснили рейд у тил ворога і показали ліквідацію окупантів у ближньому бою (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Національної гвардії здійснили рейд в тил ворога та показали унікальні кадри ліквідації російських окупантів у ближньому бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"За тиждень аеророзвідники Нацгвардії знищили 30 російських танків. Наші пташки літають прицільно", - написав Клименко.

Крім того, українські бійці знищили:

  • 54 артилерійські системи;
  • 54 ворожі автівки;
  • 37 БТР та БМП;
  • 8 складів боєкомплектів;
  • 5 засобів РЕБ;
  • 1 РСЗВ.

До того ж нацгвардійці здійснюють рейди в тил ворога та нищать окупантів у ближньому бою. На відео показані унікальні кадри такої операції бригади "Азов".

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, склали 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 військових. Крім того, ЗСУ приземлили літак.

Окрім того, сьогодні українські військові збили ще два російських літаки на сході. ЗСУ вдалось "приземлити" вже шість бортів окупантів за останні дві доби.

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