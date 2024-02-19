Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 лютого (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, склали 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 військових. Крім того, ЗСУ приземлили літак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 403720(+1290) осіб ліквідовано;

танків - 6498 (+11) од.;

бойових броньованих машин - 12232 (+34) од.;

артилерійських систем - 9733 (+24) од.;

РСЗВ - 986 (+2) од.;

засоби ППО - 674 од.;

літаків - 336 (+1) од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11) од.;

крилаті ракети - 1898 од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31) од.;

спеціальна техніка - 1545 (+5) од. Знищення літаків РФ За останні дні українські військові збили чотири російські літаки. Наприклад, 18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході. До цього, 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.