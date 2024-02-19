Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, склали 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 403 720 військових. Крім того, ЗСУ приземлили літак.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 403720(+1290) осіб ліквідовано;
- танків - 6498 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 12232 (+34) од.;
- артилерійських систем - 9733 (+24) од.;
- РСЗВ - 986 (+2) од.;
- засоби ППО - 674 од.;
- літаків - 336 (+1) од.;
- гелікоптерів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7460 (+11) од.;
- крилаті ракети - 1898 од.;
- кораблі/катери - 25 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12767 (+31) од.;
- спеціальна техніка - 1545 (+5) од.
Знищення літаків РФ
За останні дні українські військові збили чотири російські літаки. Наприклад, 18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.
До цього, 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.
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