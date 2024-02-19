ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали ликвидацию оккупантов в ближнем бою (видео)

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 21:28
UA EN RU
Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали ликвидацию оккупантов в ближнем бою (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Национальной гвардии совершили рейд в тыл врага и показали уникальные кадры ликвидации российских оккупантов в ближнем бою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"За неделю аэроразведчики Нацгвардии уничтожили 30 российских танков. Наши птицы летают прицельно", - написал Клименко.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили:

  • 54 артиллерийские системы;
  • 54 вражеские автомобили;
  • 37 БТР и БМП;
  • 8 складов боекомплектов;
  • 5 средств РЭБ;
  • 1 РСЗО.

К тому же нацгвардейцы совершают рейды в тыл врага и уничтожают оккупантов в ближнем бою. На видео показаны уникальные кадры такой операции бригады "Азов".

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных. Кроме того, ВСУ приземлили самолет.

Кроме того, сегодня украинские военные сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось "приземлить" уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Нацгвардия Война России против Украины
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ