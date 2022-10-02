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Нацгвардейцы "затрофеили" танк россиян под освобожденным Лиманом

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Воскресенье 02 октября 2022 16:24
Нацгвардейцы "затрофеили" танк россиян под освобожденным Лиманом Фото: нацгвардейцы "затрофеили" танк россиян под освобожденным Лиманом (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

Нацгвардейцы обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под освобожденным Лиманом. Это самая распространенная модификация старых танков россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Силы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватили новый трофей - российский танк Т-72Б3", - пишет пресс-служба МВД.

Нацгвардейцы &quot;затрофеили&quot; танк россиян под освобожденным Лиманом

Фото: нацгвардейцы "затрофеили" танк россиян под освобожденным Лиманом (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные полностью зачистили Лиман. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

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