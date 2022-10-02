Нацгвардейцы "затрофеили" танк россиян под освобожденным Лиманом
Нацгвардейцы обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под освобожденным Лиманом. Это самая распространенная модификация старых танков россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"Силы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватили новый трофей - российский танк Т-72Б3", - пишет пресс-служба МВД.
Фото: нацгвардейцы "затрофеили" танк россиян под освобожденным Лиманом (t.me/mvs_ukraine)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные полностью зачистили Лиман. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Как объяснили ранее в ВСУ, освобождение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.
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