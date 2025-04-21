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Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на Куп’янському напрямку (відео)

рхівне фото: нацгвардійці взяли у полон групу росіян на Куп’янському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На Куп’янському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

"На Куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися  в зоні відповідальності підрозділу", - повідомив Півненко.

Як розповів командувач, підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців.

"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", - додав він.

 

Полонені росіяни

Нагадаємо, нещодавно українські десантники взяли в полон чергову групу окупантів в Курській області. Здалися одразу дев'ять росіян.

Раніше бійці бригади Національної поліції "Хижак" взяли в полон трьох росіян у Торецьку. Полонені заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу" ("РДК").

Також нещодавно бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.

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