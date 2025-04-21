Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на Куп’янському напрямку (відео)

Полонені росіяни

Нагадаємо, нещодавно українські десантники взяли в полон чергову групу окупантів в Курській області. Здалися одразу дев'ять росіян.

Раніше бійці бригади Національної поліції "Хижак" взяли в полон трьох росіян у Торецьку. Полонені заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу" ("РДК").

Також нещодавно бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.

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