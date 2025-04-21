Нацгвардейцы взяли в плен группу россиян на Купянском направлении (видео)

Пленные россияне

Напомним, недавно украинские десантники взяли в плен очередную группу оккупантов в Курской области. Сдались сразу девять россиян.

Ранее бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" взяли в плен трех россиян в Торецке. Пленные заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу" ("РДК").

Также недавно бойцы ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.

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