Нацгвардійці встановили прапор України в тилу росіян у Донецькій області (відео)

Бійці Національної гвардії бригади "Червона Калина" вночі закріпили прапор України на вишці, що розташована у Донецькій області в тилу ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Національної гвардії України.

"Прапор України закріпили на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг - символ незламної волі та боротьби!", - пише Нацгвардія.

Як додає оперативно-стратегічне угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця", своїм вчинком воїни Національної гвардії дали зрозуміти ворогу, що його присутність на території України є лише тимчасовою.