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Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу россиян в Донецкой области (видео)

Четверг 30 января 2025 14:49
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Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу россиян в Донецкой области (видео) Иллюстративное фото: Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу россиян в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы Национальной гвардии бригады "Червона Калина" ночью закрепили флаг Украины на вышке, расположенной в Донецкой области в тылу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.

"Флаг Украины закрепили на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы!", - пишет Нацгвардия.

Как добавляет оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица", своим поступком воины Национальной гвардии дали понять врагу, что его присутствие на территории Украины является лишь временным.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 29 января, как рассказывал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), на фронте в целом состоялось 158 боевых столкновений. Последние месяцы враг сильнее всего давит на Покровском направлении. Где иногда там фиксируется более половины боев за сутки.

В частности, как сообщала Нацгвардия, враг в последнее время значительно усилил атаки и на Краматорском направлении. Враг пытается активно привлекать пехотные группы в районе Часового Яра.

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Война в Украине Донецкая область
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