Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу россиян в Донецкой области (видео)

Бойцы Национальной гвардии бригады "Червона Калина" ночью закрепили флаг Украины на вышке, расположенной в Донецкой области в тылу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национальной гвардии Украины.

"Флаг Украины закрепили на вышке, которая под контролем врага. И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг - символ несокрушимой воли и борьбы!", - пишет Нацгвардия. Как добавляет оперативно-стратегическая группировка войск (ОСУВ) "Хортица", своим поступком воины Национальной гвардии дали понять врагу, что его присутствие на территории Украины является лишь временным.