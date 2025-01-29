У районі Часового Яру росіяни активно залучають піхоту, - Нацгвардія
Російські окупанти значно посилили атаки на Краматорському напрямку. Зокрема, намагаються активно залучати піхотні групи в районі Часового Яру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафоні.
"Ми бачимо, що останнього тижня, починаючи з минулого тижня, противник значно посилив атаки на Краматорському напрямку, зокрема в районі Часового Яру. Бачимо, що противник досить активно намагається залучати й групи піхоти, а також подекуди бронетехніку в районі Ступочок, це південніше Часового Яру", - розповів Музичук.
За його словами, на Краматорському напрямку українські захисники за добу відбили сім штурмових дій противника, і більшість з них були спрямовані на район Часового Яру.
Речник зазначив, що противник наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів, включаючи мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні полки та батальйони спеціального призначення.
"Також бачимо, що для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем", - додав Музичук.
Ситуація в районі Часового Яру
Нагадаємо, у Часовому Яру Донецької області тривають запеклі бої. Там росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону Сил оборони України. Натомість українські військові відбивають атаки, утримуючи контроль над ключовими позиціями в місті та його околицях.
Зазначимо, що ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі. Сили оборони зайняли більш вигідні позиції.
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