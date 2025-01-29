У районі Часового Яру росіяни активно залучають піхоту, - Нацгвардія

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафоні.

"Ми бачимо, що останнього тижня, починаючи з минулого тижня, противник значно посилив атаки на Краматорському напрямку, зокрема в районі Часового Яру. Бачимо, що противник досить активно намагається залучати й групи піхоти, а також подекуди бронетехніку в районі Ступочок, це південніше Часового Яру", - розповів Музичук.

За його словами, на Краматорському напрямку українські захисники за добу відбили сім штурмових дій противника, і більшість з них були спрямовані на район Часового Яру.

Речник зазначив, що противник наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів, включаючи мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні полки та батальйони спеціального призначення.

"Також бачимо, що для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем", - додав Музичук.