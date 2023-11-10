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Нацгвардійці вибили росіян з позицій на півдні: знищено транспорт та окупантів

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 17:09
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Нацгвардійці вибили росіян з позицій на півдні: знищено транспорт та окупантів Фото: Нацгвардійці вибили росіян з позицій на півдні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці національної гвардії України продовжують вибивати ворога із зайнятих позицій на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За даними міністра, протягом останніх кількох днів була проведена ефективна робота зі знищення:

  • живої сили противника,
  • військового транспорту,
  • а також виявлення і знищення позицій військ РФ.

"На відео робота аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України", - повідомив Клименко.

Російські втрати на війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 309 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 800 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.

Також нагадаємо, нещодавно HIMARS вперше прямим ударом знищив російський безпілотник ZALA.

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Нацгвардія окупанти Війна Росії проти України
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