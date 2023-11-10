Нацгвардейцы выбили россиян с позиций на юге: уничтожены транспорт и оккупанты
Бойцы национальной гвардии Украины продолжают выбивать врага с занятых позиций на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
По данным министра, за последние несколько дней была проведена эффективная работа по уничтожению:
- живой силы противника,
- военного транспорта,
- а также выявление и уничтожение позиций войск РФ.
"На видео работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины", - сообщил Клименко.
Российские потери на войне
Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Не раскрываются также утраты техники, авиации и остальных средств войны.
Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 309 тысяч кафиров. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили 800 россиян. Также с начала полномасштабной войны уничтожены уже 322 самолета и 324 вертолета РФ.
Также напомним, что недавно HIMARS впервые прямым ударом уничтожил российский беспилотник ZALA.
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