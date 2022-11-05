Нацгвардійці вдарили по бронетехніці росіян в Луганській області (відео)

Українські бійці розгромили скупчення техніки та живої сили ворога в Луганській області. Росіяни втратили ще 5 танків та дві бронемашини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Бійці 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині. У результаті успішно виконаного завдання гвардійці знищили 5 танків, 2 броньованих бойових машин та живу силу противника, точні втрати якої підраховуються", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на сьогодні, росіяни втратили від початку повномасштабної війни вже понад 75 тисяч військових.

Також втрати ворога налічують вже 2758 танків та понад 5600 бойових броньованих машин.

Тим часом російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з автоматами 1950-х років.

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