Нацгвардейцы ударили по бронетехнике россиян в Луганской области (видео)

Украинские бойцы разгромили скопление техники и живой силы врага в Луганской области. Россияне потеряли еще 5 танков и две бронемашины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Бойцы 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины обнаружили и нанесли огненное поражение по скоплению бронетехники и позициям врага в Луганской области. В результате успешно выполненной задачи гвардейцы уничтожили 5 танков, 2 бронированных боевых машин и живую силу противника, точные потери которой подсчитываются", - говорится в описании под видео.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на сегодняшний день, россияне потеряли с начала полномасштабной войны уже более 75 тысяч военных.

Потери врага насчитывают уже 2758 танков и более 5600 боевых бронированных машин.

Тем временем же мобилизованных в РФ отправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов.

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