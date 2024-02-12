Нацгвардійці за тиждень знищили техніки росіян на десятки мільйонів доларів (відео)

Воїни Національної гвардії України продовжують знищувати окупантів і за останній тиждень ліквідували техніки росіян на десятки мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів - завжди дає результат.
"Наші воїни Національної гвардії України це підтверджують і щотижня перетворюють російську техніку на тонни металобрухту", - пише він.
За тиждень гвардійці ліквідували техніки на десятки мільйонів доларів, а саме:
"Окремо відзначу знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Сонцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю. Як ця зброя палає - дивіться на відео", - наголосив міністр.
Також мобільні вогневі групи Нацгвардії за минулі кілька днів збили 5 дронів Shahed над Одесою і Харковом.
Клименко додав, що це дало змогу зберегти життя українців, будинки та вулиці наших міст.
Сьогодні Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв з артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.
Також повідомлялося, що українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовослужбовців.
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