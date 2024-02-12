Ситуація на фронті сьогодні 12 лютого

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог обстріляв із артилерії понад 130 населених пунктів у дев'яти областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку захисниками відбито 2 атаки ворога біля Іванівки й Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки окупантів у районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 32 атаки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію.

Втрати ворога

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 1 артилерійському засобу, 2 складах боєприпасів противника.

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