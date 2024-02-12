Нацгвардейцы за неделю уничтожили техники россиян на десятки миллионов долларов (видео)

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что слаженная работа как бойцов, так и их командиров - всегда дает результат.

"Наши воины Национальной гвардии Украины это подтверждают и еженедельно превращают российскую технику на тонны металлолома", - пишет он.

За неделю гвардейцы ликвидировали техники на десятки миллионов долларов, а именно:

8 танков;

5 бронетранспортеров;

10 боевых бронированных машин;

31 вражеский автомобиль;

5 складов боекомплекта;

51 вражеский блиндаж с оккупантами внутри.

Уничтожение дронов

"Отдельно отмечу уничтожение огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", которую россияне считают своим самым страшным оружием. Как это оружие пылает - смотрите на видео", - подчеркнул министр.

Также мобильные огневые группы Нацгвардии за прошедшие несколько дней сбили 5 дронов Shahed над Одессой и Харьковом.

Клименко добавил, что это позволило сохранить жизни украинцев, дома и улицы наших городов.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боевых столкновений. Враг обстрелял из артиллерии более 130 населённых пунктов в девяти областях страны.

Также сообщалось, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 790 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 395 990 военнослужащих.