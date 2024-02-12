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Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні

Понеділок 12 лютого 2024 08:20
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Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. З початку повномаштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовслужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, втрати російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення складають:

  • особовий склад - близько 395 990 (+790) осіб,
  • танків ‒ 6416 (+10) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 11977 (+21) одиниць,
  • артилерійських систем - 9481 (+6) одиниця,
  • РСЗВ - 981 (+0) одиниць,
  • засоби ППО ‒ 666 (+0) одиниць,
  • літаків - 332 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів - 325 (+0) одиниць,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) одиниці,
  • підводні човни - 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7) одиниць,
  • спеціальна техніка ‒ 1514 (+1).

Ситуація на фронті

За даниим Інституту вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої в районі Авдіївки, під Роботиним та на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Російські загарбники намагаються просунутися під Бахмутом, а Сили оборони України мали певний успіх на лівому березі Херсонської області.

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Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні
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