Понад 40 дронів і 790 окупантів. Генштаб оновив втрати Росії у війні

Українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. З початку повномаштабного вторгнення Росія втратила 395 990 військовслужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ в Facebook.

Так, втрати російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення складають:

особовий склад - близько 395 990 (+790) осіб,

танків ‒ 6416 (+10) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 11977 (+21) одиниць,

артилерійських систем - 9481 (+6) одиниця,

РСЗВ - 981 (+0) одиниць,

засоби ППО ‒ 666 (+0) одиниць,

літаків - 332 (+0) одиниць,

гелікоптерів - 325 (+0) одиниць,

безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),

крилаті ракети ‒ 1882 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) одиниці,

підводні човни - 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7) одиниць,

спеціальна техніка ‒ 1514 (+1).

Ситуація на фронті

За даниим Інституту вивчення війни, на фронті тривають позиційні бої в районі Авдіївки, під Роботиним та на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Російські загарбники намагаються просунутися під Бахмутом, а Сили оборони України мали певний успіх на лівому березі Херсонської області.

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