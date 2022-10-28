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Нацгвардійці на сході розбили ворожу ДРГ та взяли у полон "мобілізованого" бойовика

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Донецька область, П'ятниця 28 жовтня 2022 13:42
Нацгвардійці на сході розбили ворожу ДРГ та взяли у полон "мобілізованого" бойовика Фото: нацгвардійці на Донецькому напрямку взяли в полон недавно мобілізованого окупанта (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпризначенці Нацгвардії розбили на Донецькому напрямку групу російських диверсантів. Захисники взяли у полон бойовика з так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Спецпризначенці Національної гвардії України розбили групу ДРГ противника на Донецькому напрямку та захопили у полон "мобілізованого" так званої "ДНР"", - йдеться у повідомленні.

Полонений стверджував, що був мобілізований нещодавно. Разом з іншими чоловіками його відправили на фронт, відразу в район ведення бойових дій. В одному із перших зіткнень їхню групу розбили.

Нацгвардійці передали окупанта відповідним службам.

Нацгвардійці на сході розбили ворожу ДРГ та взяли у полон &quot;мобілізованого&quot; бойовика

Фото: нацгвардійці на Донецькому напрямку взяли в полон недавно мобілізованого окупанта (facebook.com/NGUmainpage)

Нагадаємо, за даними Генштабу, Росія протягом двох тижнів кине на фронт мобілізованих. Ймовірно, ними збираються доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

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