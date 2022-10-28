Нацгвардійці на сході розбили ворожу ДРГ та взяли у полон "мобілізованого" бойовика

Фото: нацгвардійці на Донецькому напрямку взяли в полон недавно мобілізованого окупанта (Getty Images)

Спецпризначенці Нацгвардії розбили на Донецькому напрямку групу російських диверсантів. Захисники взяли у полон бойовика з так званої "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Спецпризначенці Національної гвардії України розбили групу ДРГ противника на Донецькому напрямку та захопили у полон "мобілізованого" так званої "ДНР"", - йдеться у повідомленні. Полонений стверджував, що був мобілізований нещодавно. Разом з іншими чоловіками його відправили на фронт, відразу в район ведення бойових дій. В одному із перших зіткнень їхню групу розбили. Нацгвардійці передали окупанта відповідним службам. Фото: нацгвардійці на Донецькому напрямку взяли в полон недавно мобілізованого окупанта (facebook.com/NGUmainpage)