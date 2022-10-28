Нацгвардейцы на востоке разбили вражескую ДРГ и взяли в плен "мобилизованного" боевика
Спецназовцы Нацгвардии разбили на Донецком направлении группу российских диверсантов. Защитники взяли в плен боевика из так называемой "ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
"Спецназначенцы Национальной гвардии Украины разбили группу ДРГ противника на Донецком направлении и захватили в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР"", - говорится в сообщении.
Пленный утверждал, что был мобилизован недавно. Вместе с другими мужчинами его отправили на фронт, сразу в район ведения боевых действий. В одном из первых столкновений их группу разбили.
Нацгвардейцы передали оккупанта соответствующим службам.
Фото: нацгвардейцы на Донецком направлении взяли в плен недавно мобилизованного оккупанта (facebook.com/NGUmainpage)
Напомним, по данным Генштаба, Россия в течение двух недель бросит на фронт мобилизованных. Вероятно, ими собираются доукомплектовать подразделения, понесшие потери.
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