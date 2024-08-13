Нацгвардійці розбили колону російських танків у Харківській області (відео)
Бійці бригади Нацгвардії "Хартія" відбили ворожий штурм у Харківській області. У результаті було знищено та пошкоджено п'ять російських танків, а також ліквідовано 40 загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної гвардії України.
"13 серпня о 6 ранку противник здійснив спроби провести штурмові дії позиції 13 бригади НГУ "Хартія" на напрямку Пильне-Липці та Пильне-Глибоке. Хартійці своєчасно виявили та впевнено відбили штурм, завдавши противнику втрат", - йдеться в повідомленні.
У Нацгвардії зазначили, що танкова атака противника складалася з двох колон по шість танків, обшитих масивним захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців.
"Перша колона з шести танків, рушила на наші позиції. Окупантам не вдалось дійти до переднього краю нашої оборони. Бійці бригади нанесли потужне вогневе ураження всіма наявними засобами, зупинили та розбили колону", - розповіли нацгвардійці.
Зазначається, що у результаті дій військовослужбовців "Хартії" чотири танки з колони противника було знищено, ще один - пошкоджено. Окрім того, бійці знищили 10 окупантів знищено, ще 30 отримали поранення.
Друга колона у складі шести танків пішла в напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ої бригади.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 593 тисяч одиниць особового складу.
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1160 терористів, а також знищили 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 19 дронів та іншу техніку ворога.
Сьогодні українські військові з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили російський штурм. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.
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