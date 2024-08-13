Нацгвардійці розбили колону російських танків у Харківській області (відео)

Бійці бригади Нацгвардії "Хартія" відбили ворожий штурм у Харківській області. У результаті було знищено та пошкоджено п'ять російських танків, а також ліквідовано 40 загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної гвардії України.

"13 серпня о 6 ранку противник здійснив спроби провести штурмові дії позиції 13 бригади НГУ "Хартія" на напрямку Пильне-Липці та Пильне-Глибоке. Хартійці своєчасно виявили та впевнено відбили штурм, завдавши противнику втрат", - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії зазначили, що танкова атака противника складалася з двох колон по шість танків, обшитих масивним захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців.

"Перша колона з шести танків, рушила на наші позиції. Окупантам не вдалось дійти до переднього краю нашої оборони. Бійці бригади нанесли потужне вогневе ураження всіма наявними засобами, зупинили та розбили колону", - розповіли нацгвардійці.

Зазначається, що у результаті дій військовослужбовців "Хартії" чотири танки з колони противника було знищено, ще один - пошкоджено. Окрім того, бійці знищили 10 окупантів знищено, ще 30 отримали поранення.

Друга колона у складі шести танків пішла в напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ої бригади.