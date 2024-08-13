Українські десантники відбили штурм росіян: знищено танк та бронемашину (відео)

Українські військові з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади змогли відбити російський штурм. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначили у ДШВ, росіяни для штурму задіяли два танки та одну бронемашину з десантом. Їх атакувала українська артилерія, також у бою брали участь протитанкісти та оператори ударних дронів.

"Наші воїни знищили танк та бронемашину з десантом. 12 окупантів вигоріли вщент. Ще стільки ж отримали поранення", - уточнили у ДШВ.

Єдиний танк, якому вдалося залишитись неушкодженим, втік з поля бою.