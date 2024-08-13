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Українські десантники відбили штурм росіян: знищено танк та бронемашину (відео)

Вівторок 13 серпня 2024 19:20
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Українські десантники відбили штурм росіян: знищено танк та бронемашину (відео) Ілюстративне фото: українські десантники відбили штурм росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади змогли відбити російський штурм. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначили у ДШВ, росіяни для штурму задіяли два танки та одну бронемашину з десантом. Їх атакувала українська артилерія, також у бою брали участь протитанкісти та оператори ударних дронів.

"Наші воїни знищили танк та бронемашину з десантом. 12 окупантів вигоріли вщент. Ще стільки ж отримали поранення", - уточнили у ДШВ.

Єдиний танк, якому вдалося залишитись неушкодженим, втік з поля бою.

Що передувало

Нагадаємо, раніше бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади змогли відбити одні з найбільших штурмів з початку повномасштабної війни.

Зокрема, 24 липня під Кураховим росіяни для спроби прориву застосували 57 одиниць броньованої техніки, серед яких були й танки. Українські воїни змогли завдати ворогові значних втрат, зокрема, було ліквідовано 40 солдатів РФ.

При цьому вже 30 липня росіяни також кинули у наступ 57 одиниць броньованої техніки. Вісім танків та 12 бойових броньованих машин ворога були знищені.

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