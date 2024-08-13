Українські десантники відбили штурм росіян: знищено танк та бронемашину (відео)
Українські військові з 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади змогли відбити російський штурм. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.
Як зазначили у ДШВ, росіяни для штурму задіяли два танки та одну бронемашину з десантом. Їх атакувала українська артилерія, також у бою брали участь протитанкісти та оператори ударних дронів.
"Наші воїни знищили танк та бронемашину з десантом. 12 окупантів вигоріли вщент. Ще стільки ж отримали поранення", - уточнили у ДШВ.
Єдиний танк, якому вдалося залишитись неушкодженим, втік з поля бою.
Що передувало
Нагадаємо, раніше бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади змогли відбити одні з найбільших штурмів з початку повномасштабної війни.
Зокрема, 24 липня під Кураховим росіяни для спроби прориву застосували 57 одиниць броньованої техніки, серед яких були й танки. Українські воїни змогли завдати ворогові значних втрат, зокрема, було ліквідовано 40 солдатів РФ.
При цьому вже 30 липня росіяни також кинули у наступ 57 одиниць броньованої техніки. Вісім танків та 12 бойових броньованих машин ворога були знищені.
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