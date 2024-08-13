Нацгвардейцы разбили колонну российских танков в Харьковской области (видео)

Бойцы бригады Нацгвардии "Хартия" отразили вражеский штурм в Харьковской области. В результате были уничтожены и повреждены пять российских танков, а также ликвидированы 40 захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной гвардии Украины.

"13 августа в 6 утра противник предпринял попытки произвести штурмовые действия позиции 13 бригады НГУ "Хартия" в направлении Пильно-Липцы и Пильно-Глубокое. Хартийцы своевременно обнаружили и уверенно отразили штурм, нанеся противнику потери", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что танковая атака противника состояла из двух колонн по шесть танков, обшитых массивной защитой от FPV. Каждый танк перевозил десант из 8-10 пехотинцев.

"Первая колонна из шести танков, двинулась на наши позиции. Оккупантам не удалось дойти до переднего края нашей обороны. Бойцы бригады нанесли мощное огневое поражение всеми имеющимися средствами, остановили и разбили колонну", - рассказали нацгвардейцы.

Отмечается, что в результате действий военнослужащих "Хартии" четыре танка из колонны противника были уничтожены, еще один - поврежден. Кроме того, бойцы уничтожили 10 оккупантов уничтожены, еще 30 получили ранения.

Вторая колонна в составе шести танков пошла в направлении Глубокое. Там их встретили подразделения 92-й бригады.