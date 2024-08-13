Багато техніки і 1160 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ
Фото: за добу росіяни втратили на війні в Україні близько 1200 солдатів (Getty Images)
За останню добу з 12 на 13 серпня, росіяни втратили на фронті 1160 російських солдатів, 36 артилерійських систем і систему ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 593 160 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 8455 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 16 385 (+17) од.;
- артилерійських систем - 16 764 (+36) од.;
- РСЗВ - 1146 од.;
- засоби ППО - 920 (+1) од.;
- літаків - 366 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 491 (+19) од.;
- крилатих ракет - 2426 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22 649 (+59) од.;
- спеціальної техніки - 2806 (+5) од.
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відбили кілька позицій біля Сіверська та Нью-Йорка у Донецькій області, однак війська агресора продовжують тиснути на кількох напрямках.
Нічна атака на Україну та ситуація на фронті
Минулої ночі загарбники атакували Україну десятками ударних дронів "Шахед" та балістичним озброєнням.
У Києві та багатьох областях впродовж ночі оголошували повітряну тривогу чотири рази.
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