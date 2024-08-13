ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Багато техніки і 1160 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

Вівторок 13 серпня 2024 08:02
UA EN RU
Багато техніки і 1160 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ Фото: за добу росіяни втратили на війні в Україні близько 1200 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 12 на 13 серпня, росіяни втратили на фронті 1160 російських солдатів, 36 артилерійських систем і систему ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 593 160 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 8455 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 385 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 16 764 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1146 од.;
  • засоби ППО - 920 (+1) од.;
  • літаків - 366 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 491 (+19) од.;
  • крилатих ракет - 2426 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22 649 (+59) од.;
  • спеціальної техніки - 2806 (+5) од.

Багато техніки і 1160 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відбили кілька позицій біля Сіверська та Нью-Йорка у Донецькій області, однак війська агресора продовжують тиснути на кількох напрямках.

Нічна атака на Україну та ситуація на фронті

Минулої ночі загарбники атакували Україну десятками ударних дронів "Шахед" та балістичним озброєнням.

У Києві та багатьох областях впродовж ночі оголошували повітряну тривогу чотири рази.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
У Сумах через російський обстріл є поранений, один район без світла і газу
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія