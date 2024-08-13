Багато техніки і 1160 загарбників: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ

За останню добу з 12 на 13 серпня, росіяни втратили на фронті 1160 російських солдатів, 36 артилерійських систем і систему ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відбили кілька позицій біля Сіверська та Нью-Йорка у Донецькій області, однак війська агресора продовжують тиснути на кількох напрямках.

Нічна атака на Україну та ситуація на фронті

Минулої ночі загарбники атакували Україну десятками ударних дронів "Шахед" та балістичним озброєнням.

У Києві та багатьох областях впродовж ночі оголошували повітряну тривогу чотири рази.

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