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Нацгвардійці показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки (відео)

Авдїівка, Неділя 22 жовтня 2023 17:08
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Нацгвардійці показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки (відео) Фото: нацгвардійці показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Нацгвардії продовжують знищувати ворога на Авдіївському напрямку. Захисники показали, як палять техніку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

На опублікованих кадрах показана робота спецпризначенців загону Нацгвардії "Омега". Воїни знищили ворожу техніку у районі Авдіївки, де тривають активні бої.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Росіяни активно обстрілюють місто та сусідні населені пункти. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

У суботу, 21 жовтня, Сили оборони повідомили, що біля Авдіївки знизилась активність росіян. Але окупанти ще атакують.

За даними британської розвідки, після штурмів у районі Авдіївки втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%.

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