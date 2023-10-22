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Нацгвардейцы показали, как сжигают технику россиян в районе Авдеевки (видео)

Авдеевка, Воскресенье 22 октября 2023 17:08
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Нацгвардейцы показали, как сжигают технику россиян в районе Авдеевки (видео) Фото: нацгвардейцы показали, как сжигают технику россиян в районе Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Нацгвардии продолжают уничтожать врага на Авдеевском направлении. Защитники показали, как палят технику россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.

На опубликованных кадрах показана работа спецназовцев отряда Нацгвардии "Омега". Воины уничтожили вражескую технику в районе Авдеевки, где продолжаются активные бои.

Бои за Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Россияне активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

В субботу, 21 октября, Силы обороны сообщили, что у Авдеевки снизилась активность россиян. Но оккупанты еще атакуют.

По данным британской разведки, после штурмов в районе Авдеевки потери России в войне против Украины увеличились на 90%.

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