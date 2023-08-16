Нацгвардійці під Бахмутом знищили російський комплекс спостереження "Муром-М" (відео)
Бригада швидкого реагування Національної гвардії "Рубіж" на Бахмутському напрямку знищила російський комплекс спостереження "Муром-М".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Був "Муром-М" і вже немає. Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж" на Бахмутському напрямку знищила черговий російський спостережний комплекс", - написав Клименко під відео.
Втрати Росії в Україні
Нагадаємо, що Міноборони Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує втрати своїх військ.
За даними Генштабу ЗСУ, українські військові знищили вже понад 255 тисяч російських загарбників. За останню добу ліквідовано 650 окупантів, а також десятки одиниць техніки ворога.
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