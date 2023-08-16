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Нацгвардейцы под Бахмутом уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М" (видео)

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Донецкая область, Среда 16 августа 2023 11:03
Нацгвардейцы под Бахмутом уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М" (видео) Фото: нацгвардейцы под Бахмутом уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Рубеж на Бахмутском направлении уничтожила российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Был "Муром-М" и уже нет. Бригада быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" на Бахмутском направлении уничтожила очередной российский наблюдательный комплекс", - написал Клименко под видео.

Потери России в Украине

Напомним, что Минобороны России с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает потери своих войск.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже более 255 тысяч российских захватчиков. За последние сутки ликвидировано 650 оккупантов, а также десятки единиц техники врага.

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