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Нацгвардійці за допомогою дронів знищують російські танки та броньовані машини (відео)

Архівне фото: Нацгвардійці за допомогою дронів знищують російські танки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці Національної гвардії України продовжують знищувати російські танки і бронетранспортери. Для цього вони активно використовують безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Навіть у люті морози до -20 бійці Національної гвардії України продовжують ліквідацію окупантів. Зокрема, з повітря", - йдеться у повідомленні.

На відео - результати роботи аеророзвідників 27 Печерської бригади НГУ. 

Результат роботи українських воїнів

Протягом тижня бійці знищили:

  • 3 бойові броньовані машини;
  • 2 танки;
  • бронетранспортер;
  • 152-мм САУ 2С3 "Акація".

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 12 артсистем та 13 ББМ.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

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