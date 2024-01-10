Знищена техніка та майже 400 росіян за добу: яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 42 одиниці військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойових зіткнення та здійснив 705 артобстріли.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 391 особу.

Також українські бійці знищили 42 одиниці військової техніки ворога, зокрема:

2 танки;

10 ББМ;

4 артсистеми;

1 РСЗВ;

1 СПГ (АГС);

17 БПЛА;

7 автомобілів.

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень.

Крім того, як пише у своєму звіті Інститут вивчення війни, українські та російські війська ведуть важкі позиційні бої по всій лінії фронту. Окупанти продовжують стягувати військові кошти до окупованого Криму.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 12 артсистем та 13 ББМ.