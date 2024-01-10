Втрати РФ в Україні за добу: 800 окупантів та 12 артсистем

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 10 січня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 дронів, 12 артсистем та 13 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 366790 (+800) осіб ліквідовано;

танків - 6038 (+2) од.;

бойових броньованих машин - 11216 (+13) од.;

артилерійських систем - 8684 (+12) од.;

РСЗВ - 956 (+2) од.;

засоби ППО - 639 (+1) од.;

літаків - 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11) од.;

крилаті ракети - 1805 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23) од.;

спеціальна техніка -1336 (+3) од. Ситуація на фронті Українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень. Крім того, як пише у своєму звіті Інститут вивчення війни, українські та російські війська ведуть важкі позиційні бої по всій лінії фронту. Окупанти продовжують стягувати військові кошти до окупованого Криму.