Нацгвардейцы с помощью дронов уничтожают российские танки и бронированные машины (видео)

"Даже в лютые морозы до -20 бойцы Национальной гвардии Украины продолжают ликвидацию оккупантов. В частности, с воздуха", - говорится в сообщении.

На видео - результаты работы аэроразведчиков 27 Печерской бригады НГУ.

Результат работы украинских воинов

В течение недели бойцы уничтожили:

3 боевые бронированные машины;

2 танка;

бронетранспортер;

152-мм САУ 2С3 "Акция".

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 дронов, 12 артсистем и 13 ББМ.

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали еще почти 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 42 единицы военной техники врага.