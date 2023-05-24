ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Нацгвардії розповіли, як військові ведуть бої з окупантами під Кремінною

Новость на русском →
Кремінна, Середа 24 травня 2023 22:14
В Нацгвардії розповіли, як військові ведуть бої з окупантами під Кремінною Фото: в Нацгвардії розповіли, як військові ведуть бої з окупантами (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Офіцер Нацгвардії на псевдо "Бур" розповів, як українські воїни виживають та нищать ворога під Кремінною в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Бур" розповідає, що з початку лютого росіяни ледь не "підірвали" їх фронт під Кремінною на Луганщині, тоді українські бійці зайшли в ліс та почали рити окопи. Бої були дуже жорстокими. Тривали мінометні та танкові обстріли.

За словами нацгвардійця, окупанти застосовували й хімічну зброю. З дронів вони скидали на українських піхотинців газову отруту. Він наголосив, що найважливіше в роботі піхоти - глибокі окопи.

"Глибше копаєш - довше живеш. Міни, дрони все злітає зверху, тому заховатися можна лише так... Якщо не окопався - вбили, в бліндажах - вбили, заснув - вбили, якщо десь щось пропустив - вбили", - наголошує нацгвардієць

"Бур" пояснив, що під час хімічної атаки було важко, адже, щоб вберегтися, нацгвардійці одягали протигази, проте стріляти в них незручно.

Він також розповів, що росіяни стріляли навіть з УР-77, яку окупанти називають - "Змій Горинич".

"У мене на позиціях три таких прилітало. Вибухнув один, проте, шкоди наробив дуже багато. Це система розмінування мінних полів. БМП, на шасі якої ця система – дуже маневрова: під’їхала, вистрілила і поїхала. Зловити той момент обстрілу майже не можливо", - зазначив військовий.

Ситуація в Луганській області

Зазначимо, що наразі більша частина Луганської області продовжує перебувати під контролем росіян. Вони не залишають спроби повної окупації регіону.

В Нацгвардії розповіли, як військові ведуть бої з окупантами під Кремінною

Нагадаємо, раніше у Луганській ОВА розповідали, що росіяни на окупованій частині регіону посилюють мобілізацію. Зокрема, вони частіше затримували там чоловіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Кременная Війна Росії проти України
NEWS
Ціна за Бахмут. Скільки знищено "вагнерівців" і чому у Пригожина знову істерика
Ціна за Бахмут. Скільки знищено "вагнерівців" і чому у Пригожина знову істерика
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром