В Нацгвардії розповіли, як військові ведуть бої з окупантами під Кремінною

Офіцер Нацгвардії на псевдо "Бур" розповів, як українські воїни виживають та нищать ворога під Кремінною в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Бур" розповідає, що з початку лютого росіяни ледь не "підірвали" їх фронт під Кремінною на Луганщині, тоді українські бійці зайшли в ліс та почали рити окопи. Бої були дуже жорстокими. Тривали мінометні та танкові обстріли.

За словами нацгвардійця, окупанти застосовували й хімічну зброю. З дронів вони скидали на українських піхотинців газову отруту. Він наголосив, що найважливіше в роботі піхоти - глибокі окопи.

"Глибше копаєш - довше живеш. Міни, дрони все злітає зверху, тому заховатися можна лише так... Якщо не окопався - вбили, в бліндажах - вбили, заснув - вбили, якщо десь щось пропустив - вбили", - наголошує нацгвардієць

"Бур" пояснив, що під час хімічної атаки було важко, адже, щоб вберегтися, нацгвардійці одягали протигази, проте стріляти в них незручно.

Він також розповів, що росіяни стріляли навіть з УР-77, яку окупанти називають - "Змій Горинич".

"У мене на позиціях три таких прилітало. Вибухнув один, проте, шкоди наробив дуже багато. Це система розмінування мінних полів. БМП, на шасі якої ця система – дуже маневрова: під’їхала, вистрілила і поїхала. Зловити той момент обстрілу майже не можливо", - зазначив військовий.

Ситуація в Луганській області

Зазначимо, що наразі більша частина Луганської області продовжує перебувати під контролем росіян. Вони не залишають спроби повної окупації регіону.

Нагадаємо, раніше у Луганській ОВА розповідали, що росіяни на окупованій частині регіону посилюють мобілізацію. Зокрема, вони частіше затримували там чоловіків.

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