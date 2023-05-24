В Нацгвардии рассказали, как военные ведут бои с оккупантами под Кременной

Офицер Нацгвардии на псевдо "Бур" рассказал, как украинские воины выживают и уничтожают врага под Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Бур" рассказывает, что с начала февраля россияне чуть не "взорвали" их фронт под Кременной в Луганской области, тогда украинские бойцы зашли в лес и начали рыть окопы. Бои были очень жестокими. Продолжались минометные и танковые обстрелы.

По словам нацгвардейца, оккупанты применяли и химическое оружие. С дронов они сбрасывали на украинских пехотинцев газовый яд. Он подчеркнул, что самое важное в работе пехоты - глубокие окопы.

"Глубже копаешь - дольше живешь. Мины, дроны все взлетает сверху, поэтому спрятаться можно только так... Если не окопался - убили, в блиндажах - убили, заснул - убили, если где-то пропустил - убили", - отмечает нацгвардеец.

"Бур" объяснил, что во время химической атаки было тяжело, ведь чтобы уберечься, нацгвардейцы одевали противогазы, однако стрелять у них неудобно.

Он также рассказал, что россияне стреляли даже из УР-77, которую оккупанты называют - "Змей Горыныч".

"У меня на позициях три таких прилетало. Взорвался один, но вреда нанес очень много. Это система разминирования минных полей. БМП, на шасси которой эта система – очень маневровая: подъехала, выстрелила и уехала. Поймать тот момент обстрела почти не возможно", - отметил военный.

Ситуация в Луганской области

Отметим, что в настоящее время большая часть Луганской области продолжает находиться под контролем россиян. Они не оставляют попыток полной оккупации региона.

Напомним, ранее в Луганской ОВА рассказывали, что россияне на оккупированной части региона усиливают мобилизацию. В частности, они чаще задерживали мужчин.

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