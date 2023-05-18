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Росіяни у Луганській області стали активніше затримувати чоловіків для мобілізації, - ОВА

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Луганська область, Четвер 18 травня 2023 17:41
Росіяни у Луганській області стали активніше затримувати чоловіків для мобілізації, - ОВА Фото: Окупанти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти збільшили кількість блокпостів біля захоплених міст у Луганській області. На них росіяни затримують чоловіків у рамках так званої мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора.

"Штурмові групи противника намагаються прорвати наші редути, але українські захисники міцно тримають оборону і наносять ворогу ураження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Кремінної, Сєвєродонецька, Рубіжного. За словами Лисогора, на них чоловіків затримують у рамках так званої мобілізації.

"Дітей на окупованій території Луганської області не допускають до шкільних екзаменів без паспорта РФ, дорослим без цього документу погрожують невиплатою зарплати та звільненням з роботи", - додав глава області.

Нагадаємо, що колаборанти у Луганській області намагаються посилити мобілізацію в регіоні та підвищили призовний вік для чоловіків.

У Росії в середньому в місяць мобілізують по 20 тисяч людей. При цьому з офіційно призваних близько 120 тисяч не перекинуті до України.

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