Росіяни у Луганській області стали активніше затримувати чоловіків для мобілізації, - ОВА

Окупанти збільшили кількість блокпостів біля захоплених міст у Луганській області. На них росіяни затримують чоловіків у рамках так званої мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Луганської ОВА Артема Лисогора .

"Штурмові групи противника намагаються прорвати наші редути, але українські захисники міцно тримають оборону і наносять ворогу ураження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Кремінної, Сєвєродонецька, Рубіжного. За словами Лисогора, на них чоловіків затримують у рамках так званої мобілізації.

"Дітей на окупованій території Луганської області не допускають до шкільних екзаменів без паспорта РФ, дорослим без цього документу погрожують невиплатою зарплати та звільненням з роботи", - додав глава області.