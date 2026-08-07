У Нацгвардії показали нестандартні рішення у відповідь на загрозу FPV-дронів

"Війна змінює не лише тактику. Вона змінює сам вигляд бойової техніки. Те, що ще кілька років тому могло здатися декораціями до постапокаліптичного фільму, сьогодні стало частиною реального поля бою", - зазначив він.

Генерал розповів, що відповіддю на загрозу масового застосування ударних FPV-дронів є сітчасті каркаси, додаткові захисні конструкції, маскування та нестандартні інженерні рішення.

Він наголосив, що кожен такий захисний елемент покликаний підвищити живучість техніки та дати екіпажу більше шансів виконати бойове завдання і повернутися живими.

Фото: військова техніка НГУ (t.me/Pivnenko_NGU)

"Сучасна війна - це постійна адаптація. Перемагає той, хто швидше навчається, впроваджує нові рішення та випереджає противника в технологіях і тактиці", - заявив командувач НГУ.