UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Нацгвардії показали нестандартні рішення у відповідь на загрозу FPV-дронів

21:15 07.08.2026 Пт
2 хв
Війна змінює не лише тактику, а й зовнішній вигляд бойової техніки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: військова техніка НГУ (t.me/Pivnenko_NGU)

Українські військові вдаються до нестандартних інженерних рішень, щоби захистити свою техніку від ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

"Війна змінює не лише тактику. Вона змінює сам вигляд бойової техніки. Те, що ще кілька років тому могло здатися декораціями до постапокаліптичного фільму, сьогодні стало частиною реального поля бою", - зазначив він.

Генерал розповів, що відповіддю на загрозу масового застосування ударних FPV-дронів є сітчасті каркаси, додаткові захисні конструкції, маскування та нестандартні інженерні рішення.

Він наголосив, що кожен такий захисний елемент покликаний підвищити живучість техніки та дати екіпажу більше шансів виконати бойове завдання і повернутися живими.

Фото: військова техніка НГУ (t.me/Pivnenko_NGU)

"Сучасна війна - це постійна адаптація. Перемагає той, хто швидше навчається, впроваджує нові рішення та випереджає противника в технологіях і тактиці", - заявив командувач НГУ.

Нагадаємо, від початку 2026 року фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 1184 кілометри антидронового захисту на стратегічно важливих логістичних маршрутах.

Також РБК-Україна писало, що українські бронемашини продемонстрували високу ефективність у найзапекліших районах бойових дій. Їхні бронекапсули здатні витримувати удари дронів-камікадзе та обстріли з великокаліберних кулеметів, забезпечуючи надійний захист екіпажів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НацгвардіяВійськова технікаВійна в Україні