В Україні суттєво розширили кількість доріг з антидроновим захистом: свіжа статистика

З початку 2026 року Державна спецслужба транспорту облаштувала понад 1184 кілометрів антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що лише за липень у прифронтових регіонах побудовано 215 км антидронового захисту, також відновлено 16,52 км антидронового захисту й відремонтовано майже 112,7 км автомобільних доріг.

Антидроновий захист ключових маршрутів розгортається у низці прифронтових регіонів. Загалом від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 – вже повністю завершені.

"Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання", - зазначили у Міноборони.

Де встановлюють антидронові сітки

Раніше повідомлялось, що у прикордонних громадах Волинської області почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг. Такі конструкції з'являться на визначених ділянках доріг, зокрема у Шацькій громаді.