В Україні суттєво розширили кількість доріг з антидроновим захистом: свіжа статистика
З початку 2026 року Державна спецслужба транспорту облаштувала понад 1184 кілометрів антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що лише за липень у прифронтових регіонах побудовано 215 км антидронового захисту, також відновлено 16,52 км антидронового захисту й відремонтовано майже 112,7 км автомобільних доріг.
Антидроновий захист ключових маршрутів розгортається у низці прифронтових регіонів. Загалом від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 – вже повністю завершені.
"Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання", - зазначили у Міноборони.
Де встановлюють антидронові сітки
Раніше повідомлялось, що у прикордонних громадах Волинської області почнуть встановлювати антидронові сітки вздовж окремих ділянок доріг. Такі конструкції з'являться на визначених ділянках доріг, зокрема у Шацькій громаді.
Також ми писали, що після серії російських атак на Харківщині влада впроваджує нові заходи захисту. Частину змін уже можна побачити на під'їздах до міста.
Наразі антидронові сітки встановлюють на околицях Харкова. Саме ці ділянки вважаються найбільш вразливими до атак ворожих безпілотників.
Водночас в ОВА не виключають, що згодом захисні конструкції можуть з'явитися і в інших районах міста, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.