В Нацгвардии показали нестандартные решения в ответ на угрозу FPV-дронов

"Война меняет не только тактику. Она меняет сам вид боевой техники. То, что еще несколько лет назад могло показаться декорациями к постапокалиптическому фильму, сегодня стало частью реального поля боя", - отметил он.

Генерал рассказал, что ответом на угрозу массового применения ударных FPV-дронов являются сетчатые каркасы, дополнительные защитные конструкции, маскировка и нестандартные инженерные решения.

Он подчеркнул, что каждый такой защитный элемент призван повысить живучесть техники и дать экипажу больше шансов выполнить боевое задание и вернуться в живых.

Фото: военная техника НГУ (t.me/Pivnenko_NGU)

"Современная война - это постоянная адаптация. Побеждает тот, кто быстрее учится, внедряет новые решения и опережает противника в технологиях и тактике", - заявил командующий НГУ.