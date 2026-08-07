У Нацгвардії показали нестандартні рішення у відповідь на загрозу FPV-дронів

Українські військові вдаються до нестандартних інженерних рішень, щоби захистити свою техніку від ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

"Війна змінює не лише тактику. Вона змінює сам вигляд бойової техніки. Те, що ще кілька років тому могло здатися декораціями до постапокаліптичного фільму, сьогодні стало частиною реального поля бою", - зазначив він.

Генерал розповів, що відповіддю на загрозу масового застосування ударних FPV-дронів є сітчасті каркаси, додаткові захисні конструкції, маскування та нестандартні інженерні рішення.

Він наголосив, що кожен такий захисний елемент покликаний підвищити живучість техніки та дати екіпажу більше шансів виконати бойове завдання і повернутися живими.

Фото: військова техніка НГУ (t.me/Pivnenko_NGU)

"Сучасна війна - це постійна адаптація. Перемагає той, хто швидше навчається, впроваджує нові рішення та випереджає противника в технологіях і тактиці", - заявив командувач НГУ.