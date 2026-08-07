В Нацгвардии показали нестандартные решения в ответ на угрозу FPV-дронов

Украинские военные прибегают к нестандартным инженерным решениям, чтобы защитить свою технику от вражеских FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

"Война меняет не только тактику. Она меняет сам вид боевой техники. То, что еще несколько лет назад могло показаться декорациями к постапокалиптическому фильму, сегодня стало частью реального поля боя", - отметил он.

Генерал рассказал, что ответом на угрозу массового применения ударных FPV-дронов являются сетчатые каркасы, дополнительные защитные конструкции, маскировка и нестандартные инженерные решения.

Он подчеркнул, что каждый такой защитный элемент призван повысить живучесть техники и дать экипажу больше шансов выполнить боевое задание и вернуться в живых.

Фото: военная техника НГУ (t.me/Pivnenko_NGU)

"Современная война - это постоянная адаптация. Побеждает тот, кто быстрее учится, внедряет новые решения и опережает противника в технологиях и тактике", - заявил командующий НГУ.