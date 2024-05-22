Нацгвардії дозволять застосовувати електрошокери, кайданки та примусово зупиняти авто

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна рада провалила голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години.

Також Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо повноважень інспекторів із паркування, яким забороняється під час воєнного стану евакуювати автомобілі.

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