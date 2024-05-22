Нацгвардії дозволять застосовувати електрошокери, кайданки та примусово зупиняти авто

Верховна рада схвалила в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону "Про Національну гвардію України" щодо вдосконалення правових засад застосування заходів примусу військовослужбовцями Нацгвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №10311.
Як зазначається, метою законопроекту є врегулювання питань, що пов’язані із застосуванням військовослужбовцями Нацгвардії заходів примусу, зокрема фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєння та бойової техніки.
Документом пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:
Військовослужбовці Нацгвардії мають право застосовувати фізичний вплив для:
Так, нацгвардійці матимуть повноваження використовувати спеціальні засоби обмеження рухливості (кайданки, сітки для зв'язування тощо):
Також пропонується також уповноважити нацгвардійців застосовувати засоби примусової зупинки транспортних засобів у таких ситуаціях:
Законопроект також встановлює випадки, коли заборонено застосовувати будь-які примусові заходи, зокрема:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна рада провалила голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години.
Також Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо повноважень інспекторів із паркування, яким забороняється під час воєнного стану евакуювати автомобілі.
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