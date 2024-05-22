Нацгвардии разрешили применять электрошокеры, наручники и принудительно останавливать авто

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная рада провалила голосование во втором чтении за закон о штрафах за нарушение комендантского часа.

Также Рада приняла в первом чтении законопроект о полномочиях инспекторов по парковке, которым запрещается во время военного положения эвакуировать автомобили.

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