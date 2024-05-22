ua en ru
Ср, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години

Україна, Середа 22 травня 2024 12:15
UA EN RU
Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години Фото: Рада відхилила закон про штрафи за порушення комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада провалила голосування у другому читанні за закон про штрафи за порушення комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект № 10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години підтримали тільки 190 депутатів. Не набрало голосів і повернення на перше читання.

"Закон вважається відхиленим повністю", - написав депутат.

Рада провалила закон про штрафи за порушення комендантської години

t.me/yzheleznyak

Запропонований минулого року документ передбачав, що штрафи для порушників комендантської години становитимуть від 8,5 тисяч до 17 тисяч гривень та вдвічі більше за повторне порушення.

Для бізнесу були передбачені штрафи у розмірі від 51 до 102 тисяч гривень, за повторне - від 170 до 340 тисяч гривень.

Рада ухвалила проект в першому читанні в грудні 2023 року.

В Україні комендантська година встановлена у зв'язку з воєнним станом, і час її дії може відрізнятися в залежності від регіону. У Києві та Київській області комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Комендантська година
NEWS
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
Бої на Харківщині. Що відбувається з наступом Росії на півночі області
DAILY
Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Жюльєн Байю: Варіант "примусу України до миру" не стоїть перед Францією