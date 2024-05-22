Нацгвардии разрешили применять электрошокеры, наручники и принудительно останавливать авто

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №10311 .

Законопроект также устанавливает случаи, когда запрещено применять какие-либо принудительные меры, в частности:

Также предлагается уполномочить нацгвардейцев применять средства принудительной остановки транспортных средств в следующих ситуациях:

Так, нацгвардейцы будут иметь полномочия использовать специальные средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.):

Документ предлагает урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии при исполнении полномочий уполномочены использовать и применять следующие меры принуждения:

Как отмечается, целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Нацгвардии мер принуждения, в частности, физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная рада провалила голосование во втором чтении за закон о штрафах за нарушение комендантского часа.

Также Рада приняла в первом чтении законопроект о полномочиях инспекторов по парковке, которым запрещается во время военного положения эвакуировать автомобили.

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