Нацгвардии разрешили применять электрошокеры, наручники и принудительно останавливать авто
Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №10311.
Как отмечается, целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Нацгвардии мер принуждения, в частности, физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники.
Документ предлагает урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии при исполнении полномочий уполномочены использовать и применять следующие меры принуждения:
- физическое влияние;
- специальные средства;
- оружие, вооружение и боевую технику;
- вооружение воздушных судов.
Военнослужащие Нацгвардии имеют право применять физическое влияние для:
- обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц;
- пресечение правонарушения;
- задержание лица, совершившего правонарушение.
Так, нацгвардейцы будут иметь полномочия использовать специальные средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.):
- при задержании лица, совершившего правонарушение;
- при конвоировании задержанного лица в компетентные органы в случае его отказа подчиниться законным требованиям конвоя;
- в отношении лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления, сопротивляющегося военнослужащему или пытающегося бежать;
- если действия лица создают реальную угрозу причинения вреда себе или окружающим.
Также предлагается уполномочить нацгвардейцев применять средства принудительной остановки транспортных средств в следующих ситуациях:
- для остановки авто, водитель которого проигнорировал законные требования военнослужащего, пытается объехать контрольно-пропускной пункт охраняемого Нацгвардией объекта, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует дорожные знаки и сигналы светофора об остановке;
- если маневры водителя создают реальную угрозу жизни или здоровью военнослужащего или других лиц;
- для задержания лиц, совершивших уголовное преступление и пытающихся скрыться на автомобиле.
Законопроект также устанавливает случаи, когда запрещено применять какие-либо принудительные меры, в частности:
- к женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и/или другого лица, если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно;
- в помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или иного соответствующего представительства (организации) поступит официальными каналами письменная просьба (согласие) применить меры принуждения против правонарушителей.
Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная рада провалила голосование во втором чтении за закон о штрафах за нарушение комендантского часа.
Также Рада приняла в первом чтении законопроект о полномочиях инспекторов по парковке, которым запрещается во время военного положения эвакуировать автомобили.
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